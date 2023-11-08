MEGOGO анонсував марафон реклами до Чорної пʼятниці

До Чорної пʼятниці, 24-го листопада, медіасервіс MEGOGO запускає тематичний плейліст, де цілодобово транслюватиметься реклама від брендів з усієї України. Мета ініціативи – зібрати для користувачів максимум найвигідніших пропозицій та акцій від улюблених брендів в одному місці. А ще – допомогти малому і середньому українському бізнесу вийти на багатомільйонну аудиторію глядачів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Тематичний плейліст буде доступний у розділі «Канали» під назвою «Теле[М]аркет» з 20-го до 28-го листопада включно.

«Ми вже понад 10 років на ринку реклами і сміливо тестуємо нові ідеї. Цього року вирішили створити плейліст з цілодобовою рекламою, зі спеціальною умовою для наших постійних партнерів, а також для підтримки представників середнього та малого бізнесу з регіонів, які часто не мають можливості розміститися на таких великих платформах, як MEGOGO. Ми звертаємося до всіх клієнтів, в тому числі з невеликих містечок: ознайомтеся з правилами та надсилайте рекламу присвячену Чорній пʼятниці до нашого розгляду. Зі свого боку, ми максимально промотуватимемо цей плейліст, аби залучити найбільшу аудиторію до перегляду», – розповідає Ігор Зайчук, комерційний директор MEGOGO.

Щоб запропонувати свою рекламу, брендам з усієї України потрібно:

Створити або мати тематичну відеорекламу до Чорної пʼятниці, хронометражем до 30 секунд, відповідно до технічних завдань.

Ознайомитись з детальними правилами пропозиції.

Подати заявку, яка відповідає вимогам на розгляд медіасервісу до 14.11 включно на електронну пошту telemarket@megogo.net

Процедура співпраці включатиме укладання угоди між ТОВ МЕГОГО та рекламодавцем про надання рекламних послуг згідно чинного законодавства України. Вартість послуг з розміщення рекламних матеріалів згідно угоди складає 120 грн з ПДВ. З детальними правилами з розміщення реклами можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, медіасервіс MEGOGO має 400 каналів, серед них — 147 [М]-плейлістів на широку тематику: кіно, серіали, аудіо, які користуються популярністю серед поціновувачів ТБ-розділу. Завдяки ним не треба витрачати багато часу, аби обрати контент для перегляду: він обʼєднаний за жанрами або тематикою. А також є канали, де всі серії улюблених серіалів та шоу йдуть цілодобово.

* Цей матеріал є запрошенням укласти договір в розумінні ст. 641 ЦКУ.