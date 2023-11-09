ВР скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах України

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Згідно з документом, з 2024 року не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.

Законопроєкт підтримали 285 народних обранців, повідомив нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк.

У тексті закону йдеться про те, що у 2022-2024 роках зарахування на навчання у виші здійснюється в особливому порядку.

Відтак, починаючи з наступного року у вишах скасовують вечірню та заочну форми навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та магістра.

Зазначається, що конкурсний відбір здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або вступних випробувань 2022–2024 років.

Для зарахування абітурієнт повинен буде скласти іспити з української мови, математики, історії України та одного предмету на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).