Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку – Данілов

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відзначив, що Україна демонструє “дивовижні досягнення у справі Кримського напрямку”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни” – зазначив Олексій Данілов.

Данілов висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.