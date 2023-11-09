У жовтні майже 250 українських медиків пройшли навчання за кордоном

Постійне навчання є необхідною складовою професійного розвитку в медичній сфері. Українські медичні фахівці активно використовують можливість здобуття досвіду у провідних клініках світового рівня та поділяються своїми знаннями. Особливо важливім є участь у навчальних обмінах в рамках Програми міжнародного медичного співробітництва.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У жовтні цього року 239 медичних фахівців з 37 медичних установ з різних регіонів України взяли участь у різних наукових заходах (конференціях, конгресах, з’їздах), освітніх івентах (стажуваннях, навчальних курсах, тренінгах, семінарах) та обміні досвідом. Більшість з них здобули додаткову освіту в країнах Європи, таких як Австрія, Польща, Німеччина, Швейцарія, Італія та інші. Крім того, окремі фахівці отримали можливість навчання в США, Канаді і Ізраїлі.

«Програма міжнародного медичного партнерства — велика ініціатива, завдяки якій українські медзаклади отримують “побратимів” у різних куточках світу: від Польщі до Канади. Це дозволяє налагоджувати прямі горизонтальні звʼязки, розвиваючи і поглиблюючи співпрацю безпосередньо між медичними фахівцями. Йдеться про обмін досвідом та найкращими світовими практиками. Ще один крок до побудови сучасної якісної медичної системи, — сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — Дякую першій леді Олені Зеленській за постійну підтримку програми та всім країнам, що приєднуються, аби разом ефективно працювати заради збереження і захисту життя та здоровʼя людей у всьому світі».

Міжнародне медичне партнерство — проект, що реалізується під патронатом Третього саміту перших леді та джентльменів. Цьогоріч до нього долучилися 14 міністрів охорони здоровʼя з різних куточків світу. Саміт дав старт Програмі міжнародного медичного партнерства. Загалом у рамках Саміту укладено 25 угод про міжнародне медичне партнерство між українськими та іноземними медзакладами.