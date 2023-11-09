В Україні винахідники створили інноваційні накладки для ран й опіків, які використовують на фронті

Винахідники з України розробили новаторські заходи для лікування поранених та опікових пацієнтів, а також ефективні засоби для дезінфекції, які успішно використовуються на фронті. Також їх розробки включають препарати для очищення води від мікробіологічних забруднень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

За словами розробників, з 2014 року інноваційні накладки для ран і опіків, дезінфікуючи розчини та препарати для знезараження води активно використовуються і ефективно працюють на фронті, а також користуються попитом і повагою серед військових медиків та волонтерів.

“Зазвичай загоєння поверхні рани може сповільнюватися через присутність в рані ексудату, утворень у вигляді плівок, кірок і струпа з омертвілої тканини і клітинного детриту та/або біоплівок. Ці покриття складно видаляються і створюють сприятливі умови для зростання патогенної мікрофлори”, – розповів розробник Олександра Длігач.