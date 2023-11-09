Чехія продовжила навчання українських військових до кінця 2024 року

Чеський Сенат продовжив дію мандату для здійснення бойової підготовки військовослужбовців з України на території Чехії до кінця 2024 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова висловила сенаторам свою готовність забезпечити необхідні умови для продовження навчання українських військових і підкреслила, що ця ініціатива сприяє закінченню конфлікту та настанню миру.

Крім того, Сенат продовжив мандат для перебування на території Чехії військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.

Згідно з правилами, загальна кількість іноземних військовослужбовців на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було встановлено в 2023 році. Вони матимуть можливість отримувати навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.