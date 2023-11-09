Відтепер українська книжкова поличка є в бібліотеці ЮНЕСКО

Перша леді України Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО. Усього відкрито 180 поличок у 42 країнах світу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Зеленська у межах свого проєкту “Українська книжкова поличка” передала бібліотеці ЮНЕСКО українські сучасні видання.

“Проєкт не лише зберігає наше слово, а й підсилює його, щоб про українців знали не тільки з новин, а й з глибоких якісних текстів, досліджень, творів. Можливо, фізично культура не може зупинити ракети. Але поки в народу є його мова, його література, його правдива історія, відображена в цій літературі, його мистецтво й звичаї, цей народ вистоїть. Ми вже це робимо”, – наголосила перша леді.

180 українських поличок відкрито вже в 42 країнах світу, вони налічують 45 тисяч книжок.