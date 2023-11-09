MEGOGO MUSIC AWARDS 2023: починається голосування за найкращих артистів року

8 листопада розпочалось голосування за найкращих представників музичної індустрії року в рамках другої премії MEGOGO MUSIC AWARDS від альтернативного музичного каналу MEGOGO LIVE. Премія заснована під час повномасштабного вторгнення росії проти України з метою популяризації сучасної української музики та пошуку нових імен. Також виконавці можуть самостійно подати пісню у спеціальну номінацію — «Музика вільної країни».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Вже вдруге ми збираємо українську музичну індустрію та її прихильників, щоб заохочувати творчий розвиток та знайомити гравців ринку. Живучи та працюючи в Україні, сьогодні ми є творцями новітньої історії й культури, тому важливо нагороджувати кращих та визначати вектор розвитку галузі. Цього року ми трансформували деякі номінації, а також – додали професійне журі, до складу якого увійшли фахівці музичної індустрії, які разом із редакцією музичного каналу MEGOGO LIVE сформували лонгліст та шортліст премії» – зазначають в MEGOGO.

До 30 листопада MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 запрошує всіх прихильників української музики приєднатися до онлайн-голосування та визначити переможців у наступних номінаціях: