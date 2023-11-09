У Євросоюзі шукають спосіб обійти вето Угорщини на 50 млрд євро для України

В Європейському союзі розглядають альтернативні можливості для обходу вето Угорщини щодо збільшення бюджету ЄС до 2027 року. Ця ініціатива передбачає виділення пакету допомоги для України на суму 50 мільярдів євро.

Про це інформує Amazing Ukraine.

За словами джерел видання Bloomberg, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету, зазначає Bloomberg.