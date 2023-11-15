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Чехія заморозила всі російські державні активи

15.11.2023

Уряд Чехії заморозив усі російські державні активи на території країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

«За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої росія фінансує вбивства українців, закінчується», — написав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

На це відреагував очільник МЗС України Дмитро Кулеба — подякував Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію. Він закликав усі країни, які досі не зробили цього, наслідувати чеський приклад: «Російські гроші мають іти на відновлення України, а не на фінансування вбивств і руйнувань».

На засіданні уряду міністри вирішили розширити санкційний список Чехії. Зокрема, туди внесли підприємство з управління активами за кордоном Управління справами президента рф, що контролювало багато нерухомості у Празі та Карлових Варах.

 