На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут через некомпетентні дії окупантів

14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників стався частковий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Зазначається, що відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

“У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями”, – йдеться у повідомленні

В Енергоатомі наголосили, що ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику атомної станції.