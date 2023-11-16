Ворог знову атакує Хмельниччину ударними БпЛА

Чергова повітряна атака росіян знову не обійшла стороною Хмельниччину. Під час повітряної тривоги вибухи чули мешканці обласного центру. У владі повідомили про роботу ППО.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Повітряна тривога почалася вранці 16 листопада о 6:38 і станом на 8:30 триває досі для області.

Повітряні Сили ЗС України застерегли мешканців Старокостянтинова.

Інформацію про атаку ударними безпілотниками і роботу Повітряних Сил на території області підтвердив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряна тривога на Хмельниччині закінчилась о 9:21.