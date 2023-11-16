РФ вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО

Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме”, — написав він у Твіттері.

Довідка

Виконавча рада ЮНЕСКО є однією з трьох основних складових Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Цей орган грає ключову роль у визначенні політики, програм та напрямів діяльності організації. Його основна місія полягає у сприянні миру та безпеці шляхом співпраці між народами у галузях освіти, науки та культури.

Структура та Членство:

Виконавча рада складається з представників 58 держав-членів, які обираються Генеральною конференцією ЮНЕСКО на чотирирічний термін. Вибір членів ради базується на принципах географічного та культурного різноманіття, що відображає глобальний характер ЮНЕСКО.

Функції та Обов’язки: