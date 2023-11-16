Російські окупаційні сили витісняють українську літературу з бібліотек Донбасу

На територіях Донецької та Луганської областей, що перебувають під контролем російських окупаційних сил, спостерігається масове видалення української літератури з публічних бібліотек. За повідомленнями місцевого Центру, книжкові фонди майже повністю позбавлені видань українською мовою.

Про це інформує Amazing Ukraine.

За інформацією відомства, цей процес курується представниками окупаційних адміністрацій, включно з так званими “управліннями освіти”. Згідно з даними Центру національного спротиву, українська література класифікується окупантами як “екстремістська”.

Паралельно з цим, російське міністерство освіти займається контролем за процесом вилучення, вимагаючи відповідні звіти. Водночас у 2023 році на ці ж території було завезено близько 2,5 мільйонів книг російського виробництва, свідчачи про наміри окупантів змінити культурний ландшафт регіону.