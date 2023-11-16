Джекпот: Live! Гравець казино Філадельфії виграв рекордні $937 тисяч

Нещодавно житель штату Пенсільванія виграв майже $937K, граючи в Ultimate Texas Hold ‘Em у казино.

Піт Мітчелл із Нарбету, штат Пенсільванія, виграв рекордний джекпот у розмірі $936 996, отримавши королівський флеш у вихідні дні Дня Пам’яті. До речі, такі виграші теж пропонує казино с пополнением с телефона с Лайф.

За даними філадельфійського телеканалу WTXF, цей виграш є найбільшим прогресивним джекпотом, який будь-коли розігрувався в казино в слотах або настільних іграх.

За повідомленнями місцевих новин, Мітчелл поставив 300 доларів. На ігровому автоматі Aria виграно майже 2,2 млн. дол.

У п’ятницю в казино Aria Resort & Casino у Лас-Вегасі щасливий гравець виграв $2,198,173.

За даними преси, таємничий переможець зірвав джекпот на ігровому автоматі Wheel of Fortune Gold Spin Triple Gold MegaTower.

Ігрові автомати Wheel of Fortune виробляються компанією IGT. За словами представника IGT, переможець зробив ставку у розмірі 7 доларів.

25 травня неназваний дідусь виграв джекпот у розмірі 556 120 доларів США у казино Chumash Casino Resort у Санта-Інез, Каліфорнія. Виплату було отримано на автоматі з прогресивним бонусом у залі з високим лімітом, про що казино оголосило у п’ятницю.

За даними газети Ventura County Star, переможець регулярно грає на цьому автоматі, коли відвідує казино. Він відвідує гральний заклад приблизно раз на місяць.

За словами переможця, частину грошей він витратить на покупку нової машини для своєї онуки, а двоє інших його онуків отримають гроші на навчання у коледжі.

Численні джекпоти в Caesars Palace

У п’ятницю невідомий гравець виграв 100 625 доларів США, граючи у відеопокер у Caesars Palace у Лас-Вегасі.

У четвер невідомий гравець виграв 100 тис. дол. на автоматі для відеопокеру також у Caesars Palace.

Ще один невідомий гравець виграв 200 тис. дол. у середу, також у Caesars Palace. За словами представника Caesars Entertainment, він грав у відеопокер Ultimate X, коли йому випали чотири тузи з кікером.

Ще один таємничий гість виграв 100 тис. дол. на ігровому автоматі у вівторок, також у Caesars Palace. Він зробив ставку у розмірі 50 доларів.