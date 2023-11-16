Mohegan Gaming офіційно відмовилася від проекту казино у Греції

Компанія Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) оголосила у п’ятницю, що вона відмовилася від своїх планів щодо створення казино в Греції. Колишню ділянку аеропорту Еллінікон на півдні Афін було обрано для нового проекту Inspire Athens, а компанія MGE була обрана для управління казино після запеклої боротьби з Hard Rock International. MGE може продовжити свою діяльність як консультант, але догляд компанії також може дати Hard Rock нові можливості в Греції.

MGE відмовляється від планів будівництва казино в Греції

Наприкінці минулого тижня MGE опублікувала заяву, в якій пояснила, що провела великий аналіз своєї діяльності та майбутніх зобов’язань на тлі пандемії. У ньому йшлося: “Ми дійшли висновку, що не продовжуватимемо реалізацію концесійних прав на проект в Афінах. Проте для клієнтів все ще діють слоти в https://nvrada.in.ua/igrovi-avtomaty/“.

Оператор додав: “Ми також зосереджені на масштабному проекті Inspire Korea, який займе наступні кілька років. Хоча ми знаємо, що це розчарування для багатьох, це правильне рішення для нашої компанії та її зацікавлених сторін”.

Компанія MGE була обрана Грецькою гральною комісією разом зі своїм партнером з будівництва нерухомості GEK Terna Holding для будівництва курорту на півдні Афін. У вересні компанія оголосила, що всі права власності на акції в Афінах перейшли до GEK Terna, яка раніше була лише міноритарним власником проекту.

MGE продовжуватиме допомагати проекту, поки що

MGE продовжить виступати як консультант Inspire Athens і пропонувати свої експертні послуги відповідно до контрактних зобов’язань. GEK Terna – грецький конгломерат, який, за повідомленнями, веде переговори з Hard Rock щодо створення консорціуму для реалізації проекту.

Генеральний директор MGE Рей Піно у травні минулого року пообіцяв завершити будівництво казино протягом 36 місяців. Піно заявив, що інтегрований туристичний комплекс на території колишнього Афінського міжнародного аеропорту в Еллініконі став першим інтегрованим курортом (IR) у Греції. Він додав, що це більше, ніж казино; це буде значна туристична інвестиція та віха в історії MGE.

“Hellinikon – це проект, який змінить регіон. Він залучатиме безліч відвідувачів на щорічній основі та забезпечить 10-відсоткове зростання туризму в Аттиці”, – стверджує він.

Казино-курорт “Елінікон” коштуватиме мільярди

За оцінками, вартість нового об’єкта після завершення будівництва становитиме кілька сотень мільйонів доларів. Компанія Inspire Athens виступила ініціатором того, щоб Грецька комісія з азартних ігор дала офіційне зелене світло проекту курорту Hellinikon.

Концесію вже оформлено, і тепер компанія має заплатити 174,8 мільйона доларів, щоб розпочати реалізацію проекту Hellinikon. Цей новий проект дозволить створити понад 7 000 робочих місць та дасть значний поштовх розвитку грецької економіки.

Після завершення будівництва курорт буде включати великий готель, величезний конференц-центр, безліч барів, ресторанів, а також спортивний і культурний комплекс.