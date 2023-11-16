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Україна впроваджує новий культурний маршрут за стандартами Ради Європи

16.11.2023

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, оголосив про створення нового культурного маршруту в Україні, який відповідатиме стандартам Ради Європи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Цей маршрут пролягатиме від Софії Київської до Лаври, охоплюючи історичні вулиці Києва – Грушевського, Мазепи та Лаврську. Він стане мостом між історією та сучасністю, з’єднуючи унікальні історичні пам’ятки з новітніми об’єктами, включно з Музеєм Другої світової війни, який незабаром трансформується у Музей боротьби за незалежність України.

Цей культурний маршрут, що зараз знаходиться у фазі розробки, має всі шанси стати частиною престижної Програми «Культурні маршрути» Ради Європи. Це не лише засіб презентації культурної спадщини, а й важливий інструмент для просування України на міжнародному рівні.

Програма «Культурні маршрути» від Ради Європи відіграє ключову роль у залученні туристичного потоку та економічному зростанні, а також у зміцненні місцевих громад та розвитку співпраці з європейськими партнерами. Це ініціатива відображає успіх таких маршрутів, як іспанський «Шлях св. Якова», демонструючи потенціал України як важливої точки на культурній мапі Європи.

 