Україна та Великобританія ініціюють проєкт для розвитку технологічного партнерства

У рамках спільної ініціативи, Україна та Великобританія офіційно розпочинають проєкт UK-UA TechBridge, метою якого є зміцнення взаємодії технологічних галузей обох країн та підтримка українського ІТ-сектору.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Документ про співробітництво було підписано представниками, Міністерства цифрової трансформації України та Департаменту бізнесу та торгівлі Уряду Великобританії під час Web Summit на українському павільйоні.

Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков висловив переконання, що запуск UK-UA TechBridge стане значущим кроком для зміцнення технологічного лідерства України та відкриє нові можливості для співпраці між українськими та британськими компаніями, що сприятиме активному та стабільному розвитку цифрової економіки України.

Платформа UK-UA TechBridge, яка буде запущена в найближчому майбутньому, фокусуватиметься на матчмейкінгу стартапів та інвесторів, компаній та клієнтів, а також на спільному розвитку технологічних екосистем обох держав.

Додатково, Мінцифри України та Департамент бізнесу та торгівлі Сполученого Королівства планують сприяти розвитку цифрових рішень, які взаємодіятимуть між українськими та британськими технологічними компаніями, та професійному зростанню учасників ІТ-індустрії.