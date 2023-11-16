В ТЦ Gorodok Gallery пройде виставка-ярмарок “Україна самоцвітна”

З 17 по 19 листопада у ТЦ Gorodok Gallery буде проходити виставка дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння – «Самоцвіти та прикраси». Виставка «Самоцвіти та прикраси» – авторитетна у світі каменю, з багаторічним досвідом проведення, популярна виставка каменю у Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

На виставці будуть широко представлені найкращі в Україні колекції дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, мінералів, викопних скам’янілостей, а також різні вироби з них.

На виставці «Самоцвіти та прикраси» гості зможуть побачити дивовижні приватні колекції самоцвітів, оригінальні дизайнерські прикраси, необроблені рідкісні камені та мінерали, привезені з різних куточків світу, цінні колекції скам’янілостей.

Виставка буде цікава як професіоналам, так і просто любителям каменю, колекціонерам та ювелірам, художникам та дизайнерам, а також студентам та школярам, науковим співробітникам та всім іншим творчим людям.

Виставка-ярмарок мінералів «Самоцвіти та прикраси» – це чудова можливість для всіх киян та гостей міста поринути у незвіданий та прекрасний світ дивовижних самоцвітів, стародавніх скам’янілостей та рідкісних мінералів. Після її відвідування гості відкриють для себе багато цікавих фактів, пов’язаних зі світом каменю. Виставка також обов’язково припаде до душі колекціонерам і любителям прикрас, а також фешіоністам і всім, хто слідкує за модою і стилем. Адже такий вибір ексклюзивних та дизайнерських прикрас, як тут, важко знайти в звичайному ювелірному магазині. Будуть представлені авторські вироби ручної роботи із самоцвітів різноманітного огранювання, оправлених у метал, шкіру або розшитих бісером, що зможуть задовольнити будь-який смак. Прикрасами можна буде не тільки помилуватися, але й придбати. Вартість всіх прикрас, представлених на нашій виставці, нижча, ніж у магазинах міста.

Виставка каменів та мінералів «Самоцвіти та прикраси» – це чудова можливість визначити та оцінити вартість кожного виробу, який вам сподобався, отримати кваліфіковану консультацію експерта, поради щодо догляду за купленою прикрасою, а також купити спеціальну літературу з палеонтології, геології чи мінералогії.

Виставка також буде корисною і цікавою колекціонерам мінералів, оскільки тут вони зможуть знайти велику кількість рідкісних зразків самоцвітів, мінералів та скам’янілостей, привезених з усього світу.

На виставці-ярмарку будуть представлені: кристали та колекційні мінерали, дорогоцінне каміння, необроблене та в огранці. Майстри запропонують авторські прикраси з каміння власного виробництва, скам’янілості, тематичні сувеніри та подарунки.

Що: Виставка каміння “Самоцвіти та прикраси”

Де: Gorodok Gallery, 1 поверх, коло ювелірного кварталу

Коли: 17-19.11 з 10:00 до 21:00

Вартість: безкоштовно