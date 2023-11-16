Покупка Mercedes-Benz с пробегом: самые ходовые модификации

При желании сэкономить на покупке машины потенциальный владелец обращает внимание на подержанные модели. Они стоят дешевле, но все так же пригодны к долгой и беспроблемной эксплуатации. Мерседес бу остаются такими же динамичными, красивыми и безопасными, как и новые. Авто немецкого концерна всегда соответствуют категории «премиум».

Среди подержанных моделей есть несколько модификаций, пользующихся наибольшим спросом. Это, в частности, разные поколения C-Class, в том числе первые модификации, выпускаемые с 1993 года. Любители просторных салонов и презентабельного транспорта обращают внимание на GL-класс, после 2015 года сменившего название на GLS. Эти внедорожники считаются самыми большими среди моделей немецкого концерна.

Модификации и особенности C-Class

Эта линейка пережила несколько рестайлингов, и с каждым обновлением ее дизайн становился все более агрессивным. Тем не менее у каждой модели сохраняется подчеркнутая деловая солидность, поэтому им часто отдают предпочтение в качестве корпоративных авто. Наибольшим спросом пользуются машины от 2000 года и позже, большинство вариантов предлагаются с бензиновыми двигателями.

Наиболее ходовыми среди украинцев на вторичном рынке в 2021 году были C180, C200, C250 и C300. Большинство покупателей предпочитают версии с автоматической КПП, полноприводные 4Matic покупают реже. Среди типов кузова больше всего внимания удостоились седаны, потом универсалы, реже кабриолеты и купе. Известно, что Мерседес не выпускает неудачных машин, поэтому даже модель с относительно большим пробегом прослужит долго.

Важно знать, где покупать подержанные машины, ведь на авторынках много недобросовестных продавцов. Автомобили с пробегом можно подобрать у официального дилера СП ООО «Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц» с салоном в Киеве. Это гарантия юридической чистоты, реальной оценки технического состояния и полного соответствия между стоимостью и характеристиками. Владельцы Mercedes в дальнейшем могут воспользоваться услугами по ремонту и диагностике.

Выбор б/у автомобилей из линейки GL

Эти машины созданы специально для требовательных к комфорту покупателей, которым нужно больше пространства в салоне. Полноразмерные авто высшего класса выпускаются с 2006 года, первое поколение было больше рассчитано на американский рынок, но продавалось и в Европе. История модификации GL начинается в немецком городе Штутгарте.

Изначально эта модификация разрабатывалась в качестве замены Гелендвагена, к тому времени морально устаревшего. Тем не менее поклонники все еще интересуются подержанными моделями в старом дизайне, поэтому классический вариант модернизировали, а новинку выделили в отдельную серию. GL расшифровывается как Gelandewagen Lang, по конструкции эти авто напоминают М-класс.

При покупке подержанных Мерседес GL необходимо обращать внимание на такие характеристики:

тип двигателя. Покупателям предлагаются как бензиновые, так и дизельные, последние обходятся немного дороже. Самые ходовые объемы – 3, 4, 4.5, 5.5 литров;

трансмиссия. У кроссоверов с автоматической КПП класса 7G-Tronic есть распространенная проблема – поломка гидроклапанов, нужно учитывать, что они рассчитаны на 100 тыс. км пробега;

подвеска. Пневматика Airmatic и компрессор – одни из самых чувствительных элементов, хотя ходовая сама по себе очень мягкая и комфортная;

рулевая рейка. При покупке необходимо провести ее диагностику, так как из-за протекания гидроусилителя и выхода из строя шестеренок насоса она может сломаться.

Стоит обратить внимание также на состояние пламегасителя, если он есть в авто.

“Источник: сайт https://mercedes-benz.kiev.ua“.