Україна одержала нову партію радарів GO12 від Німеччини

Німеччина в рамках нового пакету військової допомоги передала Україні нову партію мобільних радарів GO12, які призначені для визначення розташування артилерійських та мінометних позицій противника.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба уряду ФРН.

Крім контрбатарейних радарів до нового пакету військової допомоги Києву від Берліна також увійшли 10 танків Leopard 1A5, 14 армійських гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 5 машин Warthog, 10 розвідувальних БПЛА VECTOR, 16 вантажівок Zetros, 13 вантажівок MAN TGS, 1,4 млн набоїв до вогнепальної зброї та інше.