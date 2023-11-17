Привітання з Міжнародним днем студентів 2023: вірші та картинки

День студента 2023 року в Україні на офіційному рівні відзначають 17 листопада разом з усім світом.

Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023 Привітання з Міжнародним днем студентів 2023

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не “вбивала”,

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п’ять

Бажаю дружно погулять!

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ніколи не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про свій вибір. Удачі і легких сесій!

***

С днем студента вас вітаю,

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі хвости здавати,

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти,

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось

Дуже весело жилось!

***

Міжнародний день студента,

Вас вітаю від душі,

Адже ми — студенти світу,

Драйв кружляє в віражі.

Позитивного настрою

Побажати хочу я,

Сесії здавати вправно

І веселого життя.

Запам’ятаються надовго

Нехай студентськії роки,

Будуть хай до успіху

Вони вагомим кроком усі вони

***

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить динамічно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь “Ура!”

З Міжнародним днем студентів!

***

Шановний студент! Вітаю з днем студента! Нехай сесії здаються, в залікових книжках буде все гаразд і переходи з курсу на курс будуть безболісними! Але не тільки ж це головне в студентському житті! Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість і молодість будуть з тобою на все життя, як і друзі, з якими ти відзначиш своє професійне свято!

***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

День студента — найкраще свято!

Вітаю всіх-всіх-всіх.

Адже ця пора прекрасна,

Попереду — все життя, успіх…

Я бажаю щастя, дружби,

Досягнень і перемог.

Море знань найпотрібніших

І удач у всіх заліках!

***

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

***

У житті цей час самий кращий,

Насолоду несе кожна мить,

Закарбується в серці навічно,

Добротою своєю п’янить.

Привітати спішу з Днем студентів,

Веселиться нехай весь народ,

Почуттів справжніх буде чимало,

Стане менше в житті перешкод….

***

Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!

***

Вітаю тебе з – Днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань і досвіду, якого ти набудеш в ці роки, стане запорукою твого добробуту

***

В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаємо лиш на п’ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***