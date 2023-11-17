Привітання з Міжнародним днем студентів 2023: вірші та картинки

День студента 2023 року в Україні на офіційному рівні відзначають 17 листопада разом з усім світом.
Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023Привітання з Міжнародним днем студентів 2023
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Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента –
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не “вбивала”,
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п’ять
Бажаю дружно погулять!
***
Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ніколи не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про свій вибір. Удачі і легких сесій!
***
С днем студента вас вітаю,
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі хвости здавати,
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти,
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось
Дуже весело жилось!
***
Міжнародний день студента,
Вас вітаю від душі,
Адже ми — студенти світу,
Драйв кружляє в віражі.
Позитивного настрою
Побажати хочу я,
Сесії здавати вправно
І веселого життя.
Запам’ятаються надовго
Нехай студентськії роки,
Будуть хай до успіху
Вони вагомим кроком усі вони
***
Ти вчишся, і це багато значить,
Нехай щастить завжди тобі,
Нехай велика зірка вдачі
Освітить шлях навіть в імлі!
Нехай проходить динамічно
Студентська весела пора,
Живи й навчайся на відмінно
І будеш чути скрізь “Ура!”
З Міжнародним днем студентів!
***
Шановний студент! Вітаю з днем студента! Нехай сесії здаються, в залікових книжках буде все гаразд і переходи з курсу на курс будуть безболісними! Але не тільки ж це головне в студентському житті! Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість і молодість будуть з тобою на все життя, як і друзі, з якими ти відзначиш своє професійне свято!
***
Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!
***
День студента — найкраще свято!
Вітаю всіх-всіх-всіх.
Адже ця пора прекрасна,
Попереду — все життя, успіх…
Я бажаю щастя, дружби,
Досягнень і перемог.
Море знань найпотрібніших
І удач у всіх заліках!
***
Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!
***
У житті цей час самий кращий,
Насолоду несе кожна мить,
Закарбується в серці навічно,
Добротою своєю п’янить.
Привітати спішу з Днем студентів,
Веселиться нехай весь народ,
Почуттів справжніх буде чимало,
Стане менше в житті перешкод….
***
Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!
***
Вітаю тебе з – Днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань і досвіду, якого ти набудеш в ці роки, стане запорукою твого добробуту
***
В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!
***
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаємо лиш на п’ять
Іспити здавати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***