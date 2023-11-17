Українські аграрії зібрали майже 74 млн тонн нового врожаю

Станом на середину листопада в Україні намолочено майже 74 млн тонн нового врожаю: зернових культур — 53 млн 780,8 тис. тонн та олійних — 20 млн 239 тис. тонн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 104 тис. га при врожайності 53,2 ц/га, а саме:

– кукурудзи обмолочено 3 195 тис. га при врожайності 74,2 ц/га, намолочено 23 млн 707 тис. тонн;

– пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га при врожайності 47,7 ц/га, намолочено 22 млн 409 тис. тонн;

– ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га при врожайності 39,2 ц/га, намолочено 5 890 тис. тонн;

– гороху обмолочено 154,4 тис. га при врожайності 25,8 ц/га, намолочено 398,2 тис. тонн;

– гречки обмолочено 139,6 тис. га при врожайності 14,8 ц/га, намолочено 207,1 тис. тонн;

– проса обмолочено 79,2 тис. га при врожайності 22,6 ц/га, намолочено 179 тис. тонн;

– інших зернових та зернобобових культур обмолочено 337,4 тис. га, намолочено 991 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 8 139 тис. га, зокрема:

– соняшника обмолочено на площі 4 947 тис. га, намолочено 11 млн 586 тис. тонн насіння при врожайності 23,4 ц/га;

– сої обмолочено на площі 1 796,2 тис. га, намолочено 4 750 тис. тонн при врожайності 26,4 ц/га.

– збір ріпаку завершено, його обмолочено на площі 1 396 тис. га, намолочено 4 млн 5 тис. тонн насіння при врожайності 28,7 ц/га.

Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 227,1 тис. га, накопано 10 млн 816 тис. тонн солодких коренів при врожайності 476,2 ц/га.