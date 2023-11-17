«Ливерпуль» – старейший и один из самых популярных футбольных клубов в Англии и далеко за ее пределами. Эта команда является многократным чемпионом Англии, клубным чемпионом мира, а также победителем 6 розыгрышей Лиги чемпионов. В этом материале мы разберем, какие футболисты считаются лучшими в команде, почему в Ливерпуль игроки едут за титулами. Также расскажем о том, где можно делать ставки на игры «Ливерпуля».

Лучшие игроки «Ливерпуля» за все время

История «Ливерпуля» длится более сотни лет, и в клубе сыграли тысячи разных футболистов. Каждый из них внес свой вклад в историю великого английского клуба, но далеко не каждому удалось вписать свое имя в ней большими золотыми буквами. Представляем вашему вниманию топ-5 игроков «Ливерпуля» за все время существования команды. На некоторых из них вы по-прежнему можете делать ставки через мобильные программы на Андроид и iOS или в десктопной версии сайтов букмекеров.

Иан Раш

Знаменитый форвард сборной Уэльса, который наделал шума в 80-х годах прошлого столетия. Иан Раш прославился именно в «Ливерпуле, за который в разные годы провел 469 матчей. Воспитанник «Честер Сити» попал в команду в 19-летнем возрасте. Интересно, что Иан был фанатом «Эвертона», мог попасть в «Манчестер Сити», но в итоге оказался в «Ливерпуля». Первый сезон сложился не совсем удачно, но уже во втором Раш смог забить 17 мячей, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги.

Наиболее выдающимся стал четвертый сезон в составе команды – 1983/1984. Иан выиграл третье чемпионство в Англии подряд, стал победителем Кубка европейских чемпионов и забил 47 мячей в 65 матчах. Раш при этом удостоился награды «Золотая бутса», а также был признан игроком года по версии ВВС. В 1987 году Раш уехал в «Ювентус», но вернулся в «Ливерпуль» через год, где провел еще 8 сезонов. В 469 матчах Раш забил за «Ливерпуль» 229 голов.

Кенни Далглиш

Выдающаяся фигура в истории футбола Англии. Сэр Кенни Далглиш, помимо почетного звания, также является кавалером Ордена Британской империи. Кенни начал свою карьеру в «Селтике», и спустя 8 успешных лет в шотландском клубе переехал в Ливерпуль. Целых 14 лет Далглиш выступал за команду. Примечательно, что за это время он провел 355 игр, в которых отметился 118 голами.

Далглиш выступал за «Ливерпуль» в золотой период для команды под правлением Боба Пейсли. Кенни был частью той самой легендарной части истории команды – при нем «Ливерпуль» 6 раз выиграл чемпионат Англии, трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов, а также пятикратным обладателем внутренних кубков. При этом в «Ливерпуль» Далглиш приезжал и уже в следующем веке дважды, но уже в качестве тренера.

Стивен Джеррард

Один из культовых игроков для «Ливерпуля». Многие современные болельщики стали ими как раз благодаря Стиви Джи. Некоторые сторонние эксперты, не питающие к «Ливерпулю» никаких чувств, заявляют об искреннем непонимании – почему Джеррард является символом команды и почему его называют великим? И основываются они на главном выводе – при Стивене «Ливерпуль» ни разу не был чемпионом Англии, за все 17 лет.

Стивен был верен клубу всю свою карьеру, и даже уход в «Лос-Анджелес Гэлакси» в последний сезон не перечеркивает его преданность. Фанаты называют его настоящим капитаном и давно простили ему чудовищный эпизод в карьере 2014 года, когда Джеррард в матче с «Челси» допустил голевую ошибку, поскользнувшись на своей половине поля и потеряв мяч. Это была единственная реальная возможность Джеррарда стать чемпионом, но она была упущена. Характер Стивена, его нацеленность на результат, упорство и невероятная воля – эти качества породили десятки тысяч поклонников «Ливерпуля» по всему миру.

Робби Фаулер

Фаулер является одним из немногих игроков в истории клуба, который был воспитанником академии «Ливерпуля» и стал звездой футбола именно в родном клубе. В системе «красных» Робби был с 9 лет. В 1993 году в возрасте 18 лет Фаулер дебютировал за основную команду. С тех пор Робби провел в «Ливерпуле» 8 сезонов, после чего еще однажды возвращался в клуб на год. В сумме Фаулер провел 266 игр за скаузеров и забил 128 голов. Свой первый хет-трик Робби оформил уже в пятом матче за команду.

Дважды подряд Фаулер был признан лучшим молодым игроком Англии. При этом серьезных достижений по титулам у Робби не было – лишь выигранный Кубок лиги в сезоне 1994/1995.

Мохаммед Салах

Это имя знают даже те, кто не интересуется футболом, не играет на ставках и не получает бонус на депозит в БК. Салах по-прежнему является игроком «Ливерпуля» на данный момент, но он уже является частью великой истории клуба, обладателем нескольких рекордов и просто иконой для болельщиков. Египетский форвард до «Ливерпуля» выступал за «Мокавлун», «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В 2017 году он стал футболистом «красных» и за 6 сезонов Мо стал настоящей звездой.

Салах внес огромный вклад в победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. В 2019 году Салах стал автором золотого гола в финале против «Тоттенхэма» и первым африканским игроком в истории, который выиграл турнир. В 2020 году Салах стал творцом последней на текущий момент победы «Ливерпуля» в АПЛ. 224 матча в Премьер-лиге, 140 забитых мячей, более 200 голов за клуб – результат фантастический.

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