Слот Sweet Bonanza как выиграть: основные правила и принципы игры

Многие видеослоты в онлайн казино заслуживают повышенного внимания со стороны гемблеров. Кого-то привлекает интерфейс и оформление – очень красочные и интересные декорации, удобное расположение функций. Другая категория игроков смотрит на показатель RTP и наличие бонусов. И особую популярность получают слоты, совмещающие в себе все эти качества и другие преимущества. Об одном из таких слотов – Sweet Bonanza от Pragmatic Play – мы поговорим в этом материале. Расскажем о принципах игры и дадим советы, как лучше играть.

Если вы хотите узнать о Sweet Bonanza еще больше информации – заходите на сайт sweet-bonanza.pro.

Как играть в Sweet Bonanza

Свит Бонанза – это простой слот с игровым полем 5х6 и вращающимися барабанами. В механику игры заложены лавины – на место символов, которые попадают в сыгровку (кстати, они могут располагаться где угодно), падают новые, что увеличивает шансы на дополнительные сыгровки. Символы оплачиваются и выглядят по-разному – менее оплачиваемые представляют собой фрукты, а конфеты разных цветов оцениваются дороже. Также в игре есть специальные бонусные символы – их еще называют скаттеры. Они выглядят как большие красно-белые конфеты на палочке. Если на поле появляются 4 и более скаттера – вы получаете 10 бесплатных спинов в бонусном раунде.

Стратегии игры

В казино непросто использовать стратегии из-за ограниченности банка и непредсказуемости работы генератора случайных чисел. Тем не менее, еще в давние времена люди придумывали интересные тактики и обыгрывали казино. Одной из наиболее эффективных стратегий является метод догона. И он хорошо применим для игры в Sweet Bonanza.

Логика простая:

Делайте первую ставку на минимальную сумму;

При проигрыше первых трех спинов увеличивайте ставку в 2 раза;

В случае проигрыша – увеличивайте номинал спина в 2 раза через каждые 3 проигрыша после повышения;

Если вы выигрываете – начинайте игру с минимальной ставки.

Отметим, что в Бонанзу вы можете играть через мобильный сайт или приложение на Андроид или iOS. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте казино, скачать приложение (при необходимости), войти в систему и пополнить счет. Далее можно приступать к игре.

Бонусный раунд

Отдельного внимания заслуживает бонуска в Bonanza. Ее можно купить за х100 от суммы вашей ставки, либо получить во время обычных спинов. Бонусный раунд дает возможность выиграть до х21 100 от суммы вашей ставки. В игре появляются символы с множителями – от х2 до х100. Соответственно, можно сорвать довольно большой куш.

Применять стратегию догона можно и к бонусному раунду. Механика применения почти ничем не отличается от игры по обычным спинам:

Берем первые две бонуски по минимальной стоимости;

При проигрыше берем еще две за вдвое большую цену;

Если проиграли снова – покупаем еще 2 бонусных раунда за сумму в 4 раза больше первоначальной;

Дальше играем до победного с последовательным увеличением суммы бонуски при проигрышах.

Есть большой минус – можно быстро слить банк, если у него небольшой номинал. Схема идеальна для игроков с крупными депозитами, поскольку есть возможность «скальпировать» выигрыши и за каждый заход выносить в +10-20% от первоначального банка. Тем не менее, эта тактика на практике зарекомендовала себя относительно неплохо.

Помните о рисках, прежде чем начинать игру. Не забывайте о том, что решение о том, играть или нет, вы принимаете самостоятельно, как и ответственность за результаты игры. Также старайтесь использовать оптимальные варианты риск-менеджмента и манименеджмента, чтобы через несколько игр не остаться у разбитого корыта.