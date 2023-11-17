Україна розробляє інноваційну програму для реабілітації ветеранів

Міністерство молоді та спорту України активно працює над створенням інноваційної програми, спрямованої на підвищення кваліфікації фахівців у галузі фізкультури та спорту. Ця програма зосереджена на ефективній реабілітації ветеранів, що стане значним кроком у напрямку створення безбар’єрного суспільства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На чолі з тимчасово виконуючим обов’язки міністра, Матвієм Бідним, міністерство залучило до обговорення програми представників Мінветеранів, експертів у сфері освіти та фізкультури, а також представників вищих навчальних закладів. Основною метою наради було розробити програму, яка включає сучасні методики фізкультурно-спортивної реабілітації, використання цифрових інструментів для полегшення доступу до навчання, а також залучення психологів з відповідним досвідом для роботи з ветеранами.

«Створення України без бар’єрів, де кожен ветеран має можливість відновити повноцінне життя, є нашим пріоритетом. Ця освітня програма – це наш вклад у підтримку ветеранів, надаючи їм усі необхідні ресурси для реабілітації», – зазначив Матвій Бідний.

Цей проєкт є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.