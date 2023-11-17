Україна отримає від Нідерландів фінансову допомогу на 2 мільярди євро

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що уряд країни вирішив виділити значну суму у 2 мільярди євро на 2024 рік для допомоги Україні. Це рішення було оголошено пресслужбою нідерландського Міністерства оборони.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Нідерланди залишаються надійним партнером України у її боротьбі. Уряд відкладає понад 2 мільярди євро на наступний рік, переважно на військову підтримку”, — заявили у повідомленні.

Ці кошти будуть використані для закупівлі боєприпасів, обслуговування озброєння, а також для посилення протиповітряної оборони України. Такий крок допоможе Україні ефективно захищати свою критичну інфраструктуру та сприятиме її технологічному оснащенню.

Нідерланди також планують використовувати частину цих коштів для відновлення та покращення кібербезпеки України. Додатково вони продовжуватимуть навчання українських військових у наступному році.

“Наша фінансова підтримка є свідченням нашої відданості Україні. Цей значний внесок підкреслює нашу готовність допомагати Україні в її потребах”, — зазначила Оллонгрен.

Нещодавно, 3 листопада Кайса Оллонгрен анонсувала новий пакет військової допомоги від Нідерландів на суму 500 мільйонів євро.