Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023: вірші та картинки

Кожен рік 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних сил України.

Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023 Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023

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У день вашого свята від усієї душі хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатна подолати будь-які перешкоди.

З Днем сержанта Збройних Сил України!

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Шановні сержанти, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Здоров’я та наснаги. Домашнього затишку та любові. Зі святом Вас!

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Дорогі Сержанти! Сердечно вітаю вас із Днем сержанта Збройних Сил України. Бажаю здоров’я, щастя, добробуту та родинного затишку.На наших військових покладена священна місія – боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія Української держави, і її Збройних Сил свідчить про те, що вони з честю виконують її. А народ відповідає на це любов’ю та пошаною.

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із Днем Сержанта милий!

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Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Сержанта Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

З Днем сержанта Збройних Сил України!

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Щиро вітаю Вас з Днем Сержанта Збройних Сил України, бажаю міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, щастя Вам та Вашим рідним і близьким! Сила та міць української держави – у єдності армії та народу, тому прийміть найщиріші вітання до Вашого професійного свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках.

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Дорогі захисники, наші любі сержанти! Прийміть щирі вітання з Днем сержанта Збройних Сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

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Сьогодні Україна відзначає День сержанта! Це свято визначає особливу роль сержантського складу у створенні сучасного боєздатного українського війська. Майбутнє Збройних Сил — це віддані Україні і професійно підготовлені сержанти і старшини.

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