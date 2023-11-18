Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023: вірші та картинки

Кожен рік 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних сил України.
Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України 2023
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У день вашого свята від усієї душі хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатна подолати будь-які перешкоди.
З Днем сержанта Збройних Сил України!
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Шановні сержанти, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Здоров’я та наснаги. Домашнього затишку та любові. Зі святом Вас!
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Дорогі Сержанти! Сердечно вітаю вас із Днем сержанта Збройних Сил України. Бажаю здоров’я, щастя, добробуту та родинного затишку.На наших військових покладена священна місія – боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія Української держави, і її Збройних Сил свідчить про те, що вони з честю виконують її. А народ відповідає на це любов’ю та пошаною.
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із Днем Сержанта милий!
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Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Сержанта Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
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Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
З Днем сержанта Збройних Сил України!
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Щиро вітаю Вас з Днем Сержанта Збройних Сил України, бажаю міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, щастя Вам та Вашим рідним і близьким! Сила та міць української держави – у єдності армії та народу, тому прийміть найщиріші вітання до Вашого професійного свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках.
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Дорогі захисники, наші любі сержанти! Прийміть щирі вітання з Днем сержанта Збройних Сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.
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Сьогодні Україна відзначає День сержанта! Це свято визначає особливу роль сержантського складу у створенні сучасного боєздатного українського війська. Майбутнє Збройних Сил — це віддані Україні і професійно підготовлені сержанти і старшини.
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