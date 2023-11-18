Уряд України спрощує ввезення енергетичного обладнання: важливі зміни для генераторів і трансформаторів

Україна впроваджує нові заходи для забезпечення стабільного енергопостачання перед зимою, спрощуючи процедури ввезення енергетичного обладнання, такого як генератори та трансформатори.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Прем’єр-міністр України заявив, що уряд схвалить постанову, що дозволить уникати зайвої бюрократії під час імпорту цього обладнання.

“Наша мета – гарантувати, що Україна буде готова до зимових викликів. Саме тому ми вводимо ці заходи, щоб полегшити завезення необхідного обладнання”, – сказав він.

Згідно з новою постановою, Кабінет Міністрів України призупинить дію шести технічних регламентів, що раніше регулювали процеси імпорту та продажу цього типу обладнання. Відтепер імпортерам не потрібно буде надавати декларацію про відповідність або маркувати товари знаком відповідності.