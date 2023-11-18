McDonald’s підкорює Карпати: відкрито перше кафе у гірському регіоні

McDonald’s, світовий лідер у сфері фастфуду, нещодавно зробив значний крок на українському ринку, відкривши свій перший ресторан у мальовничих Карпатах. Це відкриття не тільки розширює присутність компанії в Україні, але й пропонує відвідувачам гірського регіону знайомі смаки популярного американського меню.

За словами керівництва компанії, цей крок є частиною стратегії збільшення присутності McDonald’s у регіональних місцевостях України. “Ми раді вітати жителів та гостей Карпат в нашому новому закладі, де вони зможуть насолодитися улюбленими стравами у незвичайній атмосфері”, – зазначили вони.

Довідка, McDonald’s американська корпорація, заснована у 1940 році Річардом та Морісом Макдональдами. Є однією з найбільших мереж фастфуду в світі з понад 38,000 ресторанами у понад 100 країнах.

McDonald’s відкрив свій перший ресторан у Карпатах.

Розширення присутності компанії в Україні, особливо у регіональних місцевостях.

Підкреслення важливості Карпат як туристичного та культурного центру.

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