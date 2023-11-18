Україна та F-16: Пентагон анонсує важливу допомогу

Пентагон оголосив про свій намір надати Україні запчастини для винищувачів F-16. Цей крок є частиною зусиль США з підтримки України у її поточному військовому протистоянні. Ініціатива підкреслює стратегічну підтримку України з боку Сполучених Штатів, а також їхнє бажання забезпечити більш ефективне військове співробітництво.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Європейська правда.

Цитата: “Цей крок є свідченням нашої незмінної підтримки суверенітету України,” – зазначив представник Пентагону.