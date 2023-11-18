Звернення Олени Зеленської до Галіфакського форуму: “Війна піде далі, якщо Україна втомиться”

У своєму спеціальному зверненні до учасників Галіфакського безпекового форуму, Олена Зеленська перша леді України, наголосила на тому, що втома України від війни не означатиме її завершення. Навпаки, це може призвести до її подальшого поширення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

Її слова відображають глибоку стурбованість щодо поточного конфлікту та його потенційних наслідків. Олена Зеленська підкреслила важливість невтомної боротьби та витривалості України у відстоюванні своєї свободи та незалежності, нагадуючи міжнародній спільноті про критичну роль підтримки країни у цей важкий час.

Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією – вчасно не зупинене, воно так само може піти далі й охопити інші країни.

«Інше питання, яке мені також часто ставлять: «То чого ще Україна хоче від світу, інших країн?» За всієї глибокої вдячності тим, хто нам допомагає, гадаю, час змінити фокус цього питання. Не «чого хоче Україна?», а «чого хоче світ і кожен його житель?». Чи хоче він, щоб агресор залишився безкарним і продовжував? Чи хоче такого нового світового порядку? Бо імперія не зупиниться. Її потрібно зупинити. І саме це зараз робить Україна. Тож чого ми хочемо? Щоб про це знали», – резюмувала перша леді.

Довідка. Галіфакський безпековий форум: престижний міжнародний форум, що щорічно проходить у Галіфаксі, Канада. Форум збирає лідерів з усього світу для обговорення актуальних питань глобальної безпеки та оборонної політики.