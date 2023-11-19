Нові правила криптовалюти в Україні: ключові моменти податкової реформи

В Україні відбувається значна податкова реформа, яка безпосередньо впливає на ринок криптовалют. Уряд вирішив ввести нові правила для регулювання та оподаткування транзакцій криптовалютами.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Це важливий крок у легалізації та інтеграції цифрових активів у фінансову систему країни.

Однією з ключових змін є введення податку на прибуток від торгівлі криптовалютами. Також передбачається ряд обмежень щодо анонімності транзакцій. Це має на меті зменшити ризики відмивання грошей та фінансування тероризму.

За словами міністра фінансів України, “ці зміни сприятимуть зростанню прозорості та безпеки операцій з криптовалютами, а також забезпечать додаткові надходження до держбюджету”.