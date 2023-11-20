В Україну приїхав голова Пентагону

Сьогодні, 20 листопада, Україну відвідав голова Пентагону, що є значущою подією в контексті міжнародних відносин та оборонної співпраці. Цей візит, який відбувся у рамках зміцнення двосторонніх відносин, став символом підтримки та співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

Про це інформує Amazing Ukraine.

В ході візиту було обговорено ряд важливих питань, включаючи безпеку, військову допомогу та стратегічне партнерство. Цей візит підкреслює зобов’язання США підтримувати Україну в її зусиллях зміцнити державну безпеку та суверенітет.

«Я щойно приїхав до Києва, щоби зустрітися з українськими лідерами. Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії як зараз, так і в майбутньому», – написав Міністр оборони США Ллойд Остін.

Довідка. Пентагон – офіційна назва – Міністерство оборони США. Відповідає за воєнну політику та Збройні Сили США. Голова Пентагону є головним оборонним радником Президента США.