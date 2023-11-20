В Україні запрацювало майже 11 тисяч Пунктів незламності

В Україні відбувається значне розширення мережі Пунктів незламності, з нарахуванням тепер майже 11 тисяч таких пунктів.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Центри розміщені по всій країні, стали важливими місцями підтримки для громадян, особливо у важкі часи. Вони пропонують різноманітні послуги, включно з психологічною підтримкою, гуманітарною допомогою, та інформаційними ресурсами. Пункти незламності стали символом сили та єдності серед українського народу.

«Сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими і одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи Пунктів незламності в осінньо-зимовий період. Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики» – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Від кінця жовтня у застосунку Дія стала доступна карта Пунктів незламності. По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку Пункту незламності важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету. Також у додатку можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями — пандус, інтернет, мобільний зв’язок, генератор тощо. На мапі з’являться лише ті пункти, де ці опції доступні.

Розгортання пунктів незламності відбувається зусиллями обласних військових адміністрацій, органами місцевого самоврядування, ДСНС, відповідальним бізнесом, Укрзалізницею та Національною поліцією України.

За інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 Пункт незламності. Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.