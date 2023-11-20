Привітання з Днем Гідності та Свободи 2023: вірші та картинки

День Гідності та Свободи, який Україна відзначає щороку 21 листопада, є символом національної волі та прагнення до свободи. У 2023 році це свято набуває особливого значення, адже воно нагадує нам про важливі події, які відбулися в Україні в останні роки.

Цей день відзначається як пам’ять про початок Революції Гідності 2013-2014 років, яка змінила хід історії України. Це був час, коли українці стали на захист своїх прав та свобод, вимагаючи європейського вибору та борючись проти корупції та авторитаризму.

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Вітаємо весь український народ!

Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Будемо з трепетом зберігати і захищати цей безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь і слава Йому за цю прекрасну країну – нашу Україну!

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Щиро вітаю усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаю мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні.

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У День Гідності та Свободи ми низько вклоняємося всім захисникам української державності, подвигу загиблих патріотів, які пішли у вічність заради нашого з вами майбутнього. Давайте будемо гідними нащадками борців за свободу України та разом розбудовуватимемо сильне демократичне суспільство, в якому на всіх рівнях дотримуватимуться ідеалів справедливості, пануватиме закон і порядок.

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Вітаємо весь український народ!

Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Будемо з трепетом зберігати і захищати цей безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь і слава Йому за цю прекрасну країну – нашу Україну!

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Вітаю вас з Днем Гідності та Свободи. Наше сьогоднішнє свято – це свято перемоги над диктатурою, деспотизмом і тоталітаризмом. Зі святом, дорогі друзі! Нехай Господь береже вас і Україну!

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Низько вклоняюсь героям Небесної сотні, адже їх подвиг є неоціненним для України. Сьогодні кожен українець повинен згадати про загиблих патріотів. Адже пам’ять про героїв житиме вічно! А нашим громадянським обов’язком є будування нової, квітучої та незалежної Української держави. Бажаю мирного неба над головою, єдності, благополуччя і добробуту Вам та Вашим родинам! З Днем Гідності та Свободи!

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У цей знаменний і величний день ми з гордістю говоримо про те, що українці – це народ, який заслуговує поваги світової спільноти. Адже ми разом довели усім що українці – це народ глибоко патріотичний, з високим почуттям гідності і непереборним духом свободи!

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Вітаємо весь український народ! Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків! Будемо зберігати і захищати цей безцінний скарб! Нехай Господь береже нас усіх і слава йому за цю прекрасну країну – Україну!

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З Днем Гідності та Свободи вітаємо сьогодні усіх. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь і слава Йому за цю прекрасну країну – Україну!

Слава Україні!

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Усіх і кожного вітаємо сьогодні із Днем Гідності та Свободи. Ми підтримуємо та славимо традиції нашого народу до свободи та гідності. Ми завжди боролися й будемо боротися та доводити своє право на гідність. Зі святом!

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