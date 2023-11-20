Українська захисниця Руслана Данилкіна стала обличчям GASANOVA

Український модний бренд GASANOVA випускає унікальну колекцію на Новий Рік – The Dragon’s Power. Центральним символом цієї колекції є величний дракон, який втілює не лише силу, а й нескорений дух українського народу. Руслана Данилкіна, відома учасниця Збройних сил України та проєкту Vogue “Видимі”, стала обличчям цієї колекції. Її історія – це втілення сміливості та непохитності, а її зображення в колекції є символічним вшануванням всіх, хто змагається за свободу та незалежність України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Vogue.ua

Дракон у колекції GASANOVA постає важливим символом – він означає постійну боротьбу та остаточну перемогу, зміцнюючи почуття спільності та сили духу в українському народі.

Святкова колекція поділяється на дві частини: повсякденну та вечірню. До першої входять сорочки, футболки та худі прикрашені вигадливим мотивом дракону, вписаного в логотип бренду. Це втілює містику та силу цієї легендарної істоти в сучасному виконанні. Вечірню частину представляють розкішні сукні, корсети та жакети, розшиті камінням та блискучими елементами, що стануть прикрасою новорічного вечора.

“Ця колекція є нашим вираженням вдячності, даниною доблесті, силі та відданості наших героїв. Кожного року, незалежно від культури та національності, люди цікавляться східною символікою свята. Ми вирішили, що це прекрасна можливість презентувати українцям нашу інтерпретацію давньої традиції”, – підсумовує дизайнерка бренду Ельвіра Дамірова.

GASANOVA український модний бренд, заснований дизайнером Елеонорою Гасановою. Відомий своїми унікальними колекціями, які поєднують сучасний стиль з українською ідентичністю.

Руслана Данилкіна учасниця Збройних сил України, яка здобула популярність завдяки своїй участі в проєкті Vogue “Видимі”. Вона символізує мужність і рішучість українського народу.

GASANOVA презентує новорічну колекцію The Dragon’s Power.

Колекція символізує силу та волю українців через образ дракона.

Руслана Данилкіна, героїня Збройних сил України, стала обличчям колекції.

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