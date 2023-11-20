Німеччина передала ЗСУ дрони-конструктори Titan Falcon

Збройні сили України отримали від американсько-української неурядової організації та німецької компанії Donaustahl GmbH кілька 3D-надрукованих безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії Titan Falcon.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Фокус.

“На замовлення американсько-української неурядової організації німецька компанія Donaustahl GmbH виготовляє 3D-надруковані БПЛА дальнього радіуса дії Titan Falcon і постачає їх українським збройним силам. Три таких БПЛА вже виготовлено. Усі передані ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Defence Blog пише, що два з трьох переданих Україні безпілотників наразі проходять жорсткі випробування в умовах оперативної обстановки, демонструючи свою адаптивність і стійкість до різних умов місцевості.

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