Японський бізнес найбільш зацікавлений інвестувати в українське сільське господарство – Свириденко

В Україну прибули представники великих японських компаній, зацікавлених взяти участь у проєктах відновлення нашої країни. Під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко із делегацією на чолі із Державним Міністром закордонних справ Японії Цуджі Кійото сторони обговорили перспективи відновлення вітчизняної економіки та найбільш цікаві галузі для інвестицій з боку приватного бізнесу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Фокус.

До складу делегації також увійшли Державний Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Івата Казучіка, представники уряду та бізнесу – Голова Федерація бізнесу Японії Кокубу Фумія, Генеральний директор європейського офісу Японської організації зовнішньої торгівлі JETRO Саікі Кодзо, керівники компаній JFE Engineering, KUBOTA, IHI, NIPPON KOEI та багатьох інших. З українського боку були присутні Міністр енергетики України Герман Галущенко, а також заступники Міністра економіки України Володимир Кузьо та Ігор Фоменко.

«Хочу висловити щиру подяку Японії за всебічну підтримку України особливо у цей нелегкий час, коли відбувається повномасштабна військова російська агресія. Для нас досвід і знання Токіо у повоєнній відбудові та відновленні після природних катастроф є важливою частиною підтримки. Японія вже зараз здійснює практичні кроки підтримки нашої країни, зокрема, у сфері енергетичної та продовольчої безпеки. А значний економічний і науково-технічний потенціал цієї країни є важливим фактором для поглиблення двостороннього українсько-японського економічного співробітництва», – наголосила Юлія Свириденко.

Вона закликала Японію посилити санкційний тиск на рф, зокрема у фінансовій, банківській та оборонній сферах. Україна розраховує на подальшу підтримку Японії також і в використанні заморожених російських активів.

«Стратегічно важливими секторами для побудови нової країни та залучення приватних інвестицій є: оборона, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, відновлювана енергія, виробництво та зберігання газу, зелена металургія, будівництво, екологічний транспорт, охорона здоров’я та фармацевтика. Ми вбачаємо великі перспективи у залученні японських компаній до ранньої відбудови України», – зазначила Юлія Свириденко.

Для того, щоб гарантувати безпеку приватних інвестицій Уряд розвиває інструменти страхування воєнних ризиків.

«Ми вдячні за надання в квітні цього року фінансової підтримки Японією для створення спеціального фонду MIGA Sure Trust Fund, що дозволило Агенції надати перші гарантії страхування від воєнних ризиків. Також ми високо цінуємо залученість до проектів фінансування за участю японських компаній через японський банк JBIC (Japan Bank of International Cooperation), проекти розвитку за участі агенції JICA та експортно-кредитне агентство NEXI, яке надає технічну та консультативну підтримку українському Експортно-Кредитному Агентству», – продовжила Юлія Свириденко.

Під час розмови також піднімали питання гуманітарного розмінування України. Але особливу увагу сторони приділили відновленню економічного потенціалу України.

«Ми разом із промисловими асоціаціями проаналізували знищене та пошкоджене обладнання на українських підприємствах. Близько 500 видів обладнання та устаткування з походженням з 21 країни світу було ушкоджено та потребує повної заміни. З них 86 видів обладнання – японського виробництва. Ми маємо намір започаткувати «Промисловий Рамштайн» та просимо Японію долучитись та надати обладнання для заміни пошкодженого та знищеного українським підприємствам. Ми вдячні всебічній підтримці Японії, як нашому надійному другу та партнеру, та розраховуємо на поглиблення економічної співпраці і відкриття японськими компаніями заводів та переробних підприємств в Україні, створення спільних підприємств з українським бізнесом. Ви можете розраховувати на всебічну підтримку з боку українського уряду», – резюмувала Юлія Свириденко.

Зі свого боку представники японської делегації пообіцяли надати Україні додаткове обладнання для подолання наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури – десять трансформаторів та п’ять газових турбін для електростанцій.

Також японські бізнесмени висловили зацікавленість у збільшенні прямих контактів з українськими підприємцями для початку реалізації спільних інвестиційних проектів. Особливий інтерес серед потенційних інвесторів викликали галузі сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва. Потенційні інвестиційні проекти будуть обговорювати під час роботи україно-японського бізнес форуму, який було організовано за сприяння Міністерства економіки України.

Під час зустрічі японська делегація оголосила про можливість відкриття Києві офісу Японської організації зовнішньої торгівлі JETRO.

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