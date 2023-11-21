Леонід Кучма презентує книгу про українську ідентичність: “Україна — не Росія

Леонід Кучма екс-президент України, представив світові свою нову книгу, яка має назву “Україна — не Росія. Двадцять років потому”.

Про це інформує Amazing Ukraine.

У цьому виданні Кучма детально розкриває унікальний шлях України як суверенної держави та її відмінності від Росії. Книга забезпечує читачам глибокий аналіз політичних, соціальних та культурних змін, які відбувалися в Україні за останні двадцять років.

У книжці “Україна — не Росія. Двадцять років потому” уже немає адресування до росіян. Автор скоротив або видалив окремі розділи. До того ж Кучма додав свої актуальні станом на 2023 рік розлогі коментарі до кожного розділу.

Автор звертає увагу, що з 2021 року президент РФ Володимир Путін почав регулярно вживати формулу “Україна – це анти-Росія” та пригадував у своїй пропаганді книжку Кучми.

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