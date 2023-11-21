Данія вже підписала перші контракти про інвестиції в Україну

Перші контракти про інвестиції Данії в Україну вже підписані, однак подробиці поки не розголошують з міркувань безпеки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Данія вже переходить від грантів до інвестицій. Ми розуміємо, що тут можливі ризики, але не можна чекати, поки закінчиться війна. Іноземні інвестиції в Україну є надзвичайно важливим компонентом відбудови, і Данія докладає серйозних зусиль до того, щоб сприяти роботі бізнесу в Україні, не в останню чергу на Миколаївщині”, – зазначив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

Зокрема, запущений цьогоріч Данський Фонд підтримки України має потужні складові, які охоплюють приватний сектор. Данія може видавати кредити та інвестиційні гарантії деяким данським та українським бізнесам.

“Щодо багатьох конкретних проєктів зараз не можна розголошувати подробиці з міркувань безпеки, оскільки вони розташовані на територіях, які зазнали тяжких наслідків війни і загрози там суттєві. Але можу вам сказати, що контракти підписані”, – додав пан посол.

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