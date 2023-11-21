Уряд оголосив про зміну правил обліку гуманітарної допомоги під час воєнного стану

З огляду на воєнні обставини, урядові структури внесли важливі корективи у процедуру реєстрації та обліку гуманітарних вантажів. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності та прозорості процесу розподілу гуманітарної допомоги, що є критично важливим у поточних умовах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Внести до постанов Кабінету міністрів України зміни щодо реєстрації та обліку гуманітарної допомоги та її отримувачів у період воєнного стану, що додаються», – йдеться у документі на Урядовому порталі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування.

За словами постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, внесено зміни до положення про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги в частині запровадження на період воєнного стану обовʼязкової автоматичної реєстрації отримувачів гумдопомоги через інформаційний вебпортал автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та внесення даних про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, до цієї системи.

Передбачено запровадження подання отримувачами гумдопомоги декларацій про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, інвентаризаційних описів про надходження гуманітарних вантажів та звітів про їх наявність і розподіл, а також внесення інформації щодо статусу гуманітарних вантажів та їх отримувачів з використанням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зокрема, шляхом інформаційної взаємодії з іншими державними електронними інформаційними ресурсами.

«Окреслено механізм реєстрації отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та присвоєння йому унікального реєстраційного номера отримувача гуманітарної допомоги за допомогою зазначеної системи», – додав Мельничук.

Він зазначив, що визначено перехідний період для обовʼязкового використання автоматизованої системи до 1 квітня 2024 року.

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