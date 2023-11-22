В Українському домі відкрилася виставка до річниці Революції Гідності

В Києві, 21 листопада відкрилась виставка “Майдан. Народження мрії. Перший бій” із нагоди 10-ї річниці Революції Гідності. Вхід на відкриття вільний.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Музей Майдану спільно з Українським домом та партнерами запрошує відзначати 10-ту річницю Революції Гідності разом! Десять років тому українці остаточно сформулювали нашу національну ідею. Вона викристалізувалася на Майдані. Цей ідеал означено двома місткими словами – “Гідність” і “Свобода”. Так звучить наша національна ідея. Ідея, яку ми виборюємо дотепер”, – ідеться у повідомленні.

Виставку розгорнуто на трьох поверхах Українського дому.

Також для гостей підготували дискусійні майданчики, кінопокази, майстер-класи та екскурсії.

Відкриття експозиції “Майдан. Народження мрії. Перший бій” відбудеться 21 листопада о 17:00. Після нього – показ та обговорення фільму “Євромайдан SOS”. Вхід на відкриття вільний.

Виставка триватиме до 3 грудня.

Графік роботи виставки: вівторок – неділя, 11:00-19:00.

Адреса Українського дому – вул. Хрещатик, 2, Київ.

Вартість – вхідний квиток до Українського дому: