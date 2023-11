Контрастні почуття та пошук себе: TUMAZAR представив нову відеороботу Lose It All

TikTok-зірка TUMAZAR випустив новий хіт Lose It All про контрастність почуттів.

Молодий та загадковий феномен TikTok TUMAZAR презентував новий сингл Lose It All, який перенесе слухачів у моменти пошуку надії та відкриття другого дихання після спустошення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

Герой пісні переживає непростий час, коли світ здається чорно-білим. Коли варто відпустити все, що було цінним, у минуле, і знайти натхнення для першого кроку у нове життя. Пісня Lose It All відображає готовність залишити позаду пусті очікування і піти за власними мріями та бажаннями.

— Новий сингл відображає мої власні почуття. Коли ти знесилений, пустий, виснажений… Здається, ніби нічого вже не буде добре. Ти наче після випускного вечора, шукаєш нові сенси, заглядаєш у майбутнє, і ніяк не можеш відпустити минуле. Але в один момент в тебе відкривається друге дихання і ти наповнюєшся енергією та міццю, щоб рухатись далі. Ця історія про контраст почуттів, які знайомі кожному з нас, — каже про свою нову пісню виконавець TUMAZAR.

Приспів пісні підкреслює гірко-солодку природу життя: “I stay alive, you fall apart and all your pitches infiltrate my heart we lose it all, and I can’t believe that all your shades have burned so bitterly.”

У відеороботі герой блукає на даху будівлі, шукаючи свій сенс. Спустошений всередині, він бачить навколишній світ у чорно-білих кольорах. Але відчувши натхнення та силу рухатись далі, все навколо набуває яскравих фарб.

Зйомки кліпу проходили у центрі Києва на даху однієї з будівель Контрактової Площі. Режисером відеороботи став Danya Zubkov.

Попередня пісня «Плач» TUMAZAR у колаборації з Кажанною ще до релізу заполонила TikTok: понад 30 тисяч відео, записаних під цей хіт. У день релізу артисти із піснею «Плач» потрапили на обкладинку Hot Hits від Spotify, сингл посів у чартах Spotify — 86 місце, Shazam — 62 місце, Deezer — 49 місце, а також 100 місце у чарті Top-100 в Apple Music.

Дивіться відеороботу TUMAZAR — Lose it all вже зараз

