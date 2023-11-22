Оксана Забужко увійшла до списку BBC «100 найвпливовіших жінок світу»

Українська письменниця, Оксана Забужко, отримала визнання на міжнародному рівні, увійшовши до списку “100 жінок світу”, який щорічно складається авторитетним британським медіа BBC.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Цей список включає найбільш впливових та натхненних жінок світу, які зробили значний внесок у різні сфери суспільного життя.

Забужко відома своїми глибокими та проникливими творами, які висвітлюють складність і багатогранність української ідентичності, історії та культури. Її роботи часто викликають глибокі емоції та розмірковування, змушуючи читачів замислюватися над важливими соціальними та культурними питаннями.

“Оксана Забужко – це голос сучасної України, який лунає на всю Європу. Її твори не лише висвітлюють минуле, а й активно впливають на формування майбутнього країни” – зазначає BBC.