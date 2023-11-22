Визнана українська дизайнерка Вікторія Якуша дебютує на Miami Design 2023 з колекцією “Земля Світла”

Маямі, 6-10 грудня 2023 – Українська архітекторка та дизайнерка Вікторія Якуша, переможниця найкращого стенду на Design Miami/Basel 2022, презентує в Маямі лімітовану колекцію “Земля Світла”.

Про це інформує Amazing Ukraine.

2022 студія Yakusha долучилась до програми відновлення постраждалих міст України, створивши концепцію розвитку та реконструкції Чернігова.

Також Вікторія Якуша презентувала концепцію музейного комплексу Марії Примаченко під назвою “Шлях Марії”. Її представили на виставці робіт художниці в Saatchi Gallery в Лондоні і в Українському будинку ( вересень 2022)

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