Україна отримала десятий транш у розмірі 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Міністерство фінансів України залучило десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС (МФД+) на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У 2023 році до держбюджету України надійшло вже 16,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД+. Загальний обсяг фінансування в рамках програми передбачено у 18 млрд євро.

Очікується, що останній транш макрофінансової допомоги на 2023 рік Україна отримає до кінця грудня поточного року за умови виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики.

“Європейський Союз є одним із ключових донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни загальний обсяг бюджетної підтримки сягає 23,7 млрд євро. Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, що дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність в турбулентних умовах військового стану”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Фінансування у рамках МФД+ надається на пільгових умовах: термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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