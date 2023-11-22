Фільм  «Оппенгеймер» вийшов на MEGOGO

22 листопада на MEGOGO відбулася цифрова премʼєра фільму «Оппенгеймер» про фізика Роберта Оппенгеймера.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Сюжет картини переносить глядачів у вересень 1942 року, коли у наукових колах США розпочалася робота над програмою під кодовою назвою «Мангетенський проект». До досліджень було залучено провідних фізиків країни. Очолив команду науковців Роберт Оппенгеймер (Кілліан Мерфі). Результатом роботи стало створення першої у світі ядерної зброї.

Режисером стрічки став Крістофер Нолан. Нолан не лише розкриває характери персонажів та оповідає історію, а й занурює глядачів у науку в максимально захопливий спосіб.

Готуючись до виконання головної ролі актор Кілліан Мерфі прочитав усі доступні матеріали про свого персонажа.

Подивитись стрічку з 22 листопада на MEGOGO можна за посиланням.

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