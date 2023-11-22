ВР підтримала закон про англійську як мову міжнародного спілкування

Верховна Рада України зробила значний крок у розвитку міжнародних відносин країни, підтримавши в першому читанні законопроєкт, який закріплює статус англійської мови як однієї з ключових мов міжнародного спілкування в Україні. Це рішення відкриває нові горизонти для міжнародної інтеграції та сприяє більш широкому використанню англійської мови в освіті, бізнесі та дипломатії.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Цей крок важливий для зміцнення міжнародного іміджу України та відкриває нові можливості для українців у глобальному співтоваристві. Законопроєкт також сприятиме привабленню іноземних інвестицій та поліпшенню міжнародних відносин.

“Цей законопроєкт є кроком до того, щоб Україна стала справжньою частиною міжнародної спільноти, відкриваючи нові можливості для нашої молоді та бізнесу” – повідомляє депутат ВР.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який визнає англійську мову засобом міжнародного спілкування в Україні.

Це рішення спрямоване на поліпшення міжнародних відносин та приваблення інвестицій.

Законопроєкт сприятиме розвитку освіти, бізнесу та дипломатії в Україні.

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