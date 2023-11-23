На саміті G20 Шольц закликав путіна вивести війська з України

Канцлер ФРН Олаф Шольц особисто закликав путіна припинити війну та вивести війська з України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Barron’s.

Зокрема, німецький канцлер розповів про підсумки саміту “Великої двадцятки”, що відбувся у відеоформаті. “Я закликав президента путіна припинити напад на Україну та вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася”, – зазначив голова німецького уряду.

Нагадаємо, російський диктатор путін вперше брав участь у онлайн-саміті G20 від початку повномасштабної війни проти України. Там він відзначився низкою цинічних заяв про Україну. Зокрема, глава Кремля заявив, що його країна нібито готова до мирних переговорів, тоді як “українська влада не хоче діалогу”. Диктатор також вкидував, що слід думати про те, як припинити цю трагедію.

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